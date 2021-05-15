https://news.day.az/unusual/1342556.html Картину Пабло Пикассо продали на аукционе в Нью-Йорке за $103 млн
Картину Пабло Пикассо продали на аукционе в Нью-Йорке за $103 млн
Работа Пабло Пикассо (1881-1973) "Женщина, сидящая у окна" ("Мария-Тереза") (1932) ушла с молотка на вечерних торгах аукционного дома Christie's в четверг более чем за $103 млн. Трансляция ведется на сайте аукционного дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Финальная стоимость лота составила $90 млн, однако с учетом всех дополнительных выплат будущему владельцу картины придется отдать $103,41 млн.
Эксперты перед началом торгов оценили эту картину испанского художника, большую часть жизни прожившего во Франции, в $55 млн.
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