Картину Пабло Пикассо продали на аукционе в Нью-Йорке за $103 млн

Работа Пабло Пикассо (1881-1973) "Женщина, сидящая у окна" ("Мария-Тереза") (1932) ушла с молотка на вечерних торгах аукционного дома Christie's в четверг более чем за $103 млн. Трансляция ведется на сайте аукционного дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Финальная стоимость лота составила $90 млн, однако с учетом всех дополнительных выплат будущему владельцу картины придется отдать $103,41 млн.

Эксперты перед началом торгов оценили эту картину испанского художника, большую часть жизни прожившего во Франции, в $55 млн.