Врач рассказал, сколько нужно пить, чтобы считаться алкоголиком
Психиатр-нарколог Ивери Кизицкий рассказал, как часто должен пить человек, чтобы его можно было назвать алкоголиком. Об этом сообщает "Медик форум", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Врач заявил, что выявить алкоголика нетрудно: им можно назвать человека, который употребляет спиртное чаще, чем раз в 14 дней. При этом дозировка выпитого значения не имеет.
Специалист отметил, что употребление алкоголя в качестве главного способа снять стресс ничем хорошим не заканчивается, ведь спиртное является мощным депрессантом.
Кизицкий заявил, что диагноз "алкоголизм" обычно ставят людям, у которых есть хотя бы три симптома из перечисленных: проявляется сильное желание выпить; снижается способность контролировать количество потребляемого алкоголя; у человека появляется похмелье, и он пьет с утра, чтобы избавиться от него; требуется все большие дозы спиртного; ради алкоголя человек отказывается от других своих интересов и постоянно ожидает застолья.
Также нарколог перечислил стадии алкоголизма. Нулевой стадией является бытовое пьянство, когда употребление не является частым и редко заканчивается серьезными последствиями. На второй стадии все чаще наступает похмелье, человеку становится совсем трудно удержаться, чтобы не выпить. При третьей стадии человек выпивает ежедневно, его психика подвергается необратимым изменениям.
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