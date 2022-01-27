Как рассчитать свой финансовый код?

Азербайджанский астролог Марьям поделилась на своей странице в Instagram практикой расчета своего финансового кода.

1. Берем дату своего рождения (к примеру 19.02.1984)

2. Сводим число своего ДНЯ рождения к одной цифре, если оно и так состоит из одной цифры, то просто записываем его.

Пр. 19 - число дня вашего рождения. 1+9=10, 1+0=1

3. Сводим число МЕСЯЦА рождения к одной цифре, если оно состоит из одной цифры, то просто записываем его.

Пр. 02 =2

4. Сводим число ГОДА рождения к одной цифре, если оно состоит из одной цифры, то просто записываем его.

Пр. 1984 - 1+9+8+4= 22

2+2=4

5. Записываем код: 1 - цифра дня, 2- цифра месяца, 3 - цифра года, 4 - сумма этих трех цифр, сведенная к одной цифре - (пр. 1+2+4=7)

6. Итак, на примере дня рождения 19.02.1984г получается

12 47 и это и есть ФИНАНСОВЫЙ КОД.



Где и как его использовать?

Финансовый код можно использовать как: номер телефона (последние цифры), пароли (везде где хотите),

Также можете его написать на бумаге и расположить на рабочем столе.