Как рассчитать свой финансовый код?
Азербайджанский астролог Марьям поделилась на своей странице в Instagram практикой расчета своего финансового кода.
1. Берем дату своего рождения (к примеру 19.02.1984)
2. Сводим число своего ДНЯ рождения к одной цифре, если оно и так состоит из одной цифры, то просто записываем его.
Пр. 19 - число дня вашего рождения. 1+9=10, 1+0=1
3. Сводим число МЕСЯЦА рождения к одной цифре, если оно состоит из одной цифры, то просто записываем его.
Пр. 02 =2
4. Сводим число ГОДА рождения к одной цифре, если оно состоит из одной цифры, то просто записываем его.
Пр. 1984 - 1+9+8+4= 22
2+2=4
5. Записываем код: 1 - цифра дня, 2- цифра месяца, 3 - цифра года, 4 - сумма этих трех цифр, сведенная к одной цифре - (пр. 1+2+4=7)
6. Итак, на примере дня рождения 19.02.1984г получается
12 47 и это и есть ФИНАНСОВЫЙ КОД.
Где и как его использовать?
Финансовый код можно использовать как: номер телефона (последние цифры), пароли (везде где хотите),
Также можете его написать на бумаге и расположить на рабочем столе.
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