Рецепт простейшего шоколадного пудинга

Фуд-блогер Олеся Куприн поделилась на своей странице в Instagram рецептом простейшего шоколадного пудинга.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

500 мл питьевого кокосового молока

35 г какао-порошка

5 г агар-агара

100 г темного шоколада от 70% какао

Любой подсластитель



ВАЖНО:

-можно делать вообще без сахара, используя сахарозаменители, если хотите положить сахар, то хватит 50-60 г;

-можно использовать банановое молоко, оно уже сладкое, можно коровье, здесь по желанию;

-если заменяете шоколад на молочный, уменьшайте количество сахара, будьте внимательны к финальной консистенции - готовый пудинг будет мягче, чем тот, что приготовлен на темном шоколаде;

-да, в теории можно сделать десерт на желатине, пропорцию придётся рассчитать самостоятельно;

-агар-агар у меня от компании "Пудовъ".



ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Молоко смешайте с какао и агар-агаром, на этом этапе добавить сахар или подсластитель. На медленном огне доведите до кипения и кипятите 1-2 минуты. Затем снимите с плиты.

2. Пока молочная смесь остывает, подготовьте шоколад - мелко нарубите, затем добавьте в горячее молоко и тщательно перемешайте. Не добавляйте шоколад в кипящее молоко - он свернётся.

3. Готовую смесь перелейте в молочный пакет (благодаря его покрытию десерт легко выйдет из пачки), уберите в холодильник на 1-2 часа. Подавайте, присыпав какао.