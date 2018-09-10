Врач случайно застрелил себя на свадьбе, когда проверял неисправный пистолет - ВИДЕО

Несчастный случай произошёл, когда гости свадьбы в Турции по традиции стреляли в воздух, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Житель Турции скончался после того, как случайно выстрелил себе в голову, проверяя на свадьбе пистолет, который дал осечку. В честь торжества 39-летний Хасан Акдемир собирался пострелять в воздух, однако с оружием возникли какие-то неполадки, сообщает Daily Mail.

Тогда мужчина, который работал врачом, решил самостоятельно разобраться, в чём проблема. Но в итоге пистолет выстрелил прямо в его голову. Родные сразу же вызвали скорую, которая доставила Хасана в городскую больницу. Несмотря на все усилия медиков, его так и не удалось спасти.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

