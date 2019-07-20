Британский правительственный комитет Cobra, собирающийся для разрешения чрезвычайных ситуаций, рекомендовал судам Соединенного Королевства временно не приближаться к водам Ормузского пролива. Об этом заявил представитель британского правительства по завершении состоявшегося в ночь с 19 на 20 июля заседания данного комитета, которое было срочно созвано после поступления информации о задержании Ираном в этом проливе британских танкеров Stena Impero и Mesdar, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации агентства Press Association, он сказал, что судам было рекомендовано "держаться подальше от зоны" пролива в течение "промежуточного периода" времени. "Мы сохраняем глубокую обеспокоенность недопустимыми действиями Ирана, которые представляют собой очевидный вызов международной свободе судоходства", - добавил сотрудник правительства. Он также напомнил о заявлении министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, который пригрозил Тегерану "взвешенным, но решительным" ответом и сказал, что "если данная ситуация не разрешится в ближайшее время, это обернется серьезными последствиями".

В своем заявлении, сделанном еще до начала заседания Cobra, Хант дал понять, что Великобритания "на рассматривает военные варианты" решения проблемы и стремится действовать дипломатическими средствами. По его словам, "Иран окажется главным проигравшим" в ситуации, если свобода судоходства в регионе Персидского залива будет ограничена, и что интересам Тегерана будет отвечать как можно более быстрое разрешение ситуации. Хант сообщил, что обсудил в пятницу задержание танкеров с госсекретарем США Майклом Помпео.

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