https://news.day.az/world/1150249.html В Испании самолет столкнулся с вертолетом - ФОТО
В Испании самолет столкнулся с вертолетом - ФОТО
Вертолет и небольшой самолет столкнулись на Майорке, по меньшей мере пять человек погибли, сообщает издание ABC.
Инцидент произошел в муниципалитете Инка. Полиция, гражданская гвардия и машины скорой помощи выехали на место аварии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным агентства Europa Press, несколько человек получили ранения. Точное число жертв пока не установлено.
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