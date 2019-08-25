Вертолет и небольшой самолет столкнулись на Майорке, по меньшей мере пять человек погибли, сообщает издание ABC.

Инцидент произошел в муниципалитете Инка. Полиция, гражданская гвардия и машины скорой помощи выехали на место аварии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
 
По данным агентства Europa Press, несколько человек получили ранения. Точное число жертв пока не установлено.
 

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