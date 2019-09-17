По меньшей мере 24 человека погибли и 31 человек получил ранения при взрыве рядом с местом собрания представителей избирательной кампании афганского президента Ашрафа Гани в провинции Парван. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на главу местной больницы.

Ранее сообщалось о гибели 4 человек.

Телеканал 1TV со ссылкой на источники в службе безопасности сообщал, что в действие было приведено магнитное взрывное устройство, прикрепленное к автомобилю. По данным телеканала Tolo News, взрыв прогремел в тот момент, когда Гани начал свою речь перед сторонниками. Сообщается, что в результате взрыва он не пострадал.

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