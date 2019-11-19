Американский лидер Дональд Трамп не жаловался на какие-либо боли в груди, медицинское обследование в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд в минувшие выходные было плановым. Об этом сообщается в распространенном в понедельник заключении главного врача Белого дома Шона Конли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У президента не было никакой боли в груди, и никаких обследований или лечения в связи с какими бы то ни было экстренными или неотложными проблемами [со здоровьем] не предпринималось", - говорится в заявлении. По словам врача, это было "стандартное, плановое промежуточное обследование".

В субботу пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм сообщила, что американский лидер "в преддверии очень напряженного 2020 года" решил воспользоваться "свободными выходными в Вашингтоне, чтобы начать часть своего планового ежегодного обследования". Для этого он отправился в госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. По итогам поездки Трампа в медицинское учреждение Гришэм отметила, что президент остается энергичным и на здоровье не жалуется.

В официальном графике президента на выходные, распространенном пресс-службой Белого дома в пятницу, поездка в госпиталь не значилась. На фоне этого среди пользователей социальной сети Twitter появились различные спекуляции на тему здоровья главы вашингтонской администрации, в частности, начал распространяться слух о том, что причиной поездки Трампа в Мэриленд якобы стали боли в груди.