https://news.day.az/world/1197939.html У берегов Греции произошло сильное землетрясение
У берегов Греции произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло во вторник у побережья Додеканесских островов в Греции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Очаг землетрясения залегал на глубине 2 км. Эпицентр стихии находился в 134 км к югу от Родоса (население около 56 тыс. человек) и в 357 км от турецкого Измира с населением около 2,5 млн человек.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре