Землетрясение магнитудой 6,2 произошло во вторник у побережья Додеканесских островов в Греции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Очаг землетрясения залегал на глубине 2 км. Эпицентр стихии находился в 134 км к югу от Родоса (население около 56 тыс. человек) и в 357 км от турецкого Измира с населением около 2,5 млн человек.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.