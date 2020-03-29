В Турции трое товарищей самоизолировались в домике на дереве

В турецкой провинции Маниса трое товарищей решили самоизолироваться, приняв максимальные меры предосторожности.

Ruptly публикует видео с друзьями, которые отправились в горы и построили настоящий домик на дереве. В своей импровизорованной резиденции товарищи разбили лагерь, принялись заготавливать дрова и беспечно болтать.

"Трое из нас спят в одной комнате. И есть новый план построить еще один дом на дереве. Затем мы сделаем небольшие мосты между домами, чтобы соединить их", - говорит один из строителей, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Жители Турции признаются, что чувствуют себя в безопасности, хотя они не могут себе позволить излишества - в домике нет даже электричества.

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