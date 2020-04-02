У председателя иранского парламента выявлен коронавирус

Тест на коронавирус председателя Меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани дал положительный результат. Об этом сообщило в четверг агентство IRNA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что анализы были взяты в связи с тем, что у Лариджани обнаружили ряд симптомов заболевания, вызываемого коронавирусом. В настоящий момент он изолирован и проходит курс лечения.

Минздрав Ирана проинформировал 19 февраля о первых в стране случаях инфицирования. Заболевшие были выявлены в городе Кум. Согласно последним данным, число заразившихся в данный момент составляет 50 468, зарегистрировано по меньшей мере 3 160 летальных исходов.

Ранее заболевание было обнаружено у ряда крупных иранских чиновников, включая первого вице-президента Эсхака Джахангири, министра туризма, культурного наследия и ремесел Али Асгара Мунесана и министра торговли, промышленности и шахт Резу Рахмани. Кроме того, положительными оказались результаты анализов 23 депутатов Меджлиса. Двое из них умерли.