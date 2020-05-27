Аналитики назвали сферы, где проще всего стать миллиардерами

Аналитики компании Wealth-X составили рейтинг сфер, которые наиболее перспективны для будущих миллиардеров.

РКак передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, рейтинг составлялся по количеству бизнесменов, чье состояние превышает $5 миллионов, в отрасли. На первом месте находится финансовая и банковская сфера (30% богачей), на втором - сфера услуг (16%), на третьем - некоммерческие и общественные организации (7%).

Также эксперты отмечают, что наиболее удачными считаются США и Китай.