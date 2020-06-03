https://news.day.az/world/1240919.html Определилась дата президентских выборов в Польше
Определилась дата президентских выборов в Польше
Очередные президентские выборы пройдут в Польше 28 июня. Об этом заявила на брифинге в среду спикер Сейма (нижней палаты парламента) республики Эльжбета Витек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Назначаю выборы президента на воскресенье, 28 июня 2020 года", - сказала она. По ее словам, Государственная избирательная комиссия поддержала этот план проведения выборов.
После заявления Витек и объявления даты выборов в Польше началась избирательная кампания.
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