Определилась дата президентских выборов в Польше

Очередные президентские выборы пройдут в Польше 28 июня. Об этом заявила на брифинге в среду спикер Сейма (нижней палаты парламента) республики Эльжбета Витек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Назначаю выборы президента на воскресенье, 28 июня 2020 года", - сказала она. По ее словам, Государственная избирательная комиссия поддержала этот план проведения выборов.

После заявления Витек и объявления даты выборов в Польше началась избирательная кампания.