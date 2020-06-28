На востоке Турции нейтрализованы 3 террориста

В районе Чатак турецкой провинции Ван нейтрализованы три террориста, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как сообщает МВД Турции, операция прошла при поддержке с воздуха и участии полиции, спецназа и жандармерии.

В ведомстве отметили, что нейтрализованные террористы были причастны к атаке, совершенной в долине Белбука 8 июня и унесшей жизни двух мирных жителей.

Террористы заложили взрывное устройство на пути следования автомобиля с работниками дорожного строительства.