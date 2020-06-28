https://news.day.az/world/1248610.html На востоке Турции нейтрализованы 3 террориста
На востоке Турции нейтрализованы 3 террориста
В районе Чатак турецкой провинции Ван нейтрализованы три террориста, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Как сообщает МВД Турции, операция прошла при поддержке с воздуха и участии полиции, спецназа и жандармерии.
В ведомстве отметили, что нейтрализованные террористы были причастны к атаке, совершенной в долине Белбука 8 июня и унесшей жизни двух мирных жителей.
Террористы заложили взрывное устройство на пути следования автомобиля с работниками дорожного строительства.
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