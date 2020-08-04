https://news.day.az/world/1259320.html Президент Ливана созовет заседание Высшего совета обороны страны
Президент Ливана созовет заседание Высшего совета обороны страны
Президент Ливана Мишель Аун в ближайшее время созовет экстренное заседание Высшего совета обороны страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник телеканал Al Manar.
На заседании будут обсуждаться последствия мощного взрыва, произошедшего во вторник в районе морского порта Бейрута, уточняет телеканал.
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