Президент Ливана созовет заседание Высшего совета обороны страны

Президент Ливана Мишель Аун в ближайшее время созовет экстренное заседание Высшего совета обороны страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник телеканал Al Manar.

На заседании будут обсуждаться последствия мощного взрыва, произошедшего во вторник в районе морского порта Бейрута, уточняет телеканал.