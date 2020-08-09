В Бейруте демонстранты захватили здания двух министерств

В столице Ливана демонстранты ворвались в здание министерств по делам беженцев и труда.

Столкновения в Бейруте возобновились к вечеру воскресенья в центре столицы, где 4 августа произошел мощный взрыв в порту, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Демонстранты ворвались в здания министерств труда и по делам беженцев", - передают национальные СМИ.

Полиция Ливана при разгоне протестующих применяет гранаты со слезоточивым газом.

На антиправительственный митинг в Бейруте жители вышли в субботу. Протестанты требуют отставки правительства и реформ. В ходе беспорядков участники акции захватили здания четырех министерств и ассоциации банков.

Позднее полиция смогла освободить здания, сообщалось о гибели одного полицейского