В Бейруте демонстранты захватили здания двух министерств
В столице Ливана демонстранты ворвались в здание министерств по делам беженцев и труда.
Столкновения в Бейруте возобновились к вечеру воскресенья в центре столицы, где 4 августа произошел мощный взрыв в порту, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Демонстранты ворвались в здания министерств труда и по делам беженцев", - передают национальные СМИ.
Полиция Ливана при разгоне протестующих применяет гранаты со слезоточивым газом.
На антиправительственный митинг в Бейруте жители вышли в субботу. Протестанты требуют отставки правительства и реформ. В ходе беспорядков участники акции захватили здания четырех министерств и ассоциации банков.
Позднее полиция смогла освободить здания, сообщалось о гибели одного полицейского
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