Добыча нефти в США обернулась экологической катастрофой

Добыча сланцевой нефти в южных штатах США обернулась экологической катастрофой, на ликвидацию последствий которой могут понадобиться сотни миллиардов долларов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о Пермском бассейне - нефтеносном регионе, расположенном на территории штатов Техас и Нью-Мексико. Он считается центром нефтяной промышленности США, и в последние годы там разрабатываются сланцевые месторождения.

Добыча сланцевой нефти обходится дороже по сравнению с классическими сортами из-за технологической сложности процесса. В связи с этим бизнес становится рентабельным только при высоких мировых ценах. В такой ситуации многие добывающие компании банкротятся при долгом сохранении цен на низком уровне и фактически бросают скважины на нефтеносных участках.

По закону нефтяники должны законсервировать неиспользуемые скважины и вышки - чтобы они не наносили вреда окружающей среде. Это необходимо, поскольку оставшаяся в скважинах нефть и сопутствующие вещества, в основном метан, могут просачиваться в почву. На деле многие компании подходят к консервированию недостаточно ответственно.

Издание приводит пример семьи фермеров Бриггс, купивших несколько лет назад участок земли с домом в Техасе. Однако ту же территорию выкупила компания 7S Oil and Gas. Американские законы позволяют покупать подземную часть участка, даже если у их надземной части есть владелец. Спустя несколько лет 7S Oil and Gas обанкротилась, оставив на участке несколько десятков скважин.

По оценкам специалистов, они оказались некачественно законсервированы, в результате чего нефть и попутные вещества просочились в окружающую почву. Ликвидация последствий может потребовать от 68 миллионов до 117 миллиардов долларов.