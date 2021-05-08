Хорошая новость в связи с COVID-19 в Турции

Министерство здравоохранения Турции зафиксировало в субботу чуть более 18 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, эта цифра впервые с 17 марта, когда было зарегистрировано 18 912 новых случаев, опустилась ниже отметки в 20 тыс. человек.

"За последние 24 часа сделано 228 873 теста, выявлено 18 052 случая [заражения коронавирусом]. Умер 281 человек. Теперь общее число умерших составляет 42 746, а инфицированных - 5,016 млн", - отмечается в ежедневной сводке Минздрава. Выздоровели 4,691 млн человек, добавили в ведомстве.

Днем ранее ежесуточный прирост заразившихся коронавирусом составил 20 107 человек.