Наводнения и оползни на западе Индии - ВИДЕО
При сходе оползней на западе Индии погибли по меньшей мере 36 человек. Десятки людей пропали без вести.
В эпицентре стихии - округ Райгад в штате Махараштра. Спасательная операция затруднена из-за наводнения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, затоплены несколько населённых пунктов на западном побережье страны. Реки вышли из берегов. Дороги в пострадавшие районы заблокированы.
В Мумбае за сутки выпало около 38 сантиметров осадков. В ночь на пятницу там обрушился жилой дом, из-под обломков извлекли тела семи человек.
Регион пострадал от муссонных дождей, которые с каждым годом становятся интенсивнее. Климатологи связывают это с повышением температуры в Аравийском море.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре