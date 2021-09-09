Армянские радикалы готовятся свергнуть Пашиняна

Национально-демократический полюс ("Сасна црер") возобновляет активную борьбу с целью свергнуть нынешний режим и сформировать национальное переходное Правительство. Об этом говорится в заявлении Совета Национально-демократического полюса, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

В заявлении также отмечается:

"Выбор времени обусловлен той необходимостью, что армянский народ должен всячески предотвратить подписание в ближайшие месяцы предательским режимом документов и выполнение их положения, которое грозит крахом государства. Первый митинг-шествие состоится 1 октября в 18:00 с Площади Свободы в Ереване. Мы призываем участвующих в борьбе соотечественников учесть, что процесс будет сложным и относительно долгим, поэтому необходимо запастись терпением".