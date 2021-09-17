В Германии назвали способы остановить запуск «Северного потока-2»

Член германской партии "Зеленые" Оливер Кришер назвал способы остановить запуск газопровода "Северный поток-2". Один из них - отсрочить его эксплуатацию, говорится в его комментарии для издания Die Tageszeitung, цитату приводит "ИноСМИ", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам политика, только новое федеральное правительство может остановить запуск проекта. Кришер уверен, что "Зеленым" следует отсрочить ввод газопровода в эксплуатацию хотя бы до выборов в бундестаг, намеченных на 26 сентября. По итогам выборов партия надеется оказаться в правительстве и уже самостоятельно остановить запуск газопровода.

Эксперты не раз говорили о том, что партия "Зеленые" отвергает трубопровод и считает его строительство лишним.

Строительство газопровода "Северный поток-2" завершилось 10 сентября.