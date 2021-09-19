В Техасе подросток застрелил родителей и младшую сестру, а затем покончил с собой

В американском штате Техас 15-летний подросток застрелил троих членов своей семьи, а затем покончил с собой.

Инцидент произошел в городе Корпус-Кристи. После убийства родителей и 13-летней сестры подросток опубликовал фотографии в социальных сетях.

Изображения он сопроводил угрозами продолжить вооруженную агрессию в местной школе.

После этого правоохранители начали его поиски, а к вечеру офицеры нашли принадлежавший семье фургон в городском трейлерном парке.

Подросток отказался выполнить требования полиции и выйти из дома на колесах. Позднее офицеры обнаружили в трейлере тело совершившего самоубийство подростка, а также застреленных троих членов семьи и двух собак.

Источник: "Известия"