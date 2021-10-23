В США двое человек умерли из-за опасной бактерии в аромаспрее для дома из Walmart

Центры США по борьбе с болезнями и их профилактике (CDC) нашли в аромаспрее для дома Better Homes & Gardens опасную бактерию, которая привела к смерти двух человек. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По их данным, в аэрозоле была Burkholderia pseudomallei, которая вызывает мелиоидоз. Заразиться им можно в результате инфицирования ранок на коже или ожогов, при приеме пищи или при попадании в дыхательные пути. Основные симптомы заболевания - кашель и одышка, слабость, утомляемость и тошнота. Болезнь в основном распространена в Таиланде, Малайзии, Сингапуре и Северной Австралии.

В CDC уточнили, что спрей производился в Индии и продавался в сети магазинов оптовой и розничной торговли Walmart, популярной в США. В результате заболели четверо человек - в Канзасе, Миннесоте, Техасе и Джорджии. Двое из них скончались.