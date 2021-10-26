Израиль и ОАЭ вместе отправят зонд на Луну

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подпишут соглашение о сотрудничестве в изучении космоса. Об этом сообщает новостной портал Ynet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Соглашение, которое подпишут 27 октября, подразумевает несколько проектов. В первую очередь, стороны планируют сотрудничать в организации лунной миссии "Берешит-2", запуск которой запланирован на 2024 год. Стоимость миссии составит 100 млн долларов, она включает в себя запуск аппарата лунную орбиту и несколько посадочных аппаратов.

Этот проект является продолжением неудачной израильской миссии "Берешит", состоявшейся в апреле 2019 года. Тогда посадочный аппарат разбился о поверхность Луны, успев передать фотографии с высоты около 20 километров.

Кроме того, ОАЭ помогут проанализировать данные франко-израильского спутника зондирования Земли Venus, запущенного в 2017 году. Он предназначен для изучения глобального потепления, а также других важных для экологии явлений: опустынивания, использования водных ресурсов и сельского хозяйства.

Студенты из двух стран также создадут и запустят спутник Loner-Sat. Его миссия несет символическое значение, поскольку он поможет вычислять точное время новолуния, с которым связано начало священного месяца Рамазан.