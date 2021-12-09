В Москве таксист поругался с пассажиркой и вытащил ее за волосы из авто

Таксист "Яндекс" в ходе конфликта с пассажиркой ударил ее дверью и вытащил за волосы из автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал "Московские новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На видео с места происшествия видно, что девушка подходит к такси и хочет сесть внутрь. Машина при этом начинает двигаться. Она в ответ на это пытается открыть дверь машины и несколько раз ударяет по ней ногами.

В этот момент из автомобиля выскакивает мужчина, ударяет ее дверью и вытаскивает за волосы из машины. Когда она отходит, он со словами "Ты еще хочешь?!" угрожающе двигается на нее, чтобы припугнуть, а затем возвращается в машину.

Инцидент, по данным канала, произошел у ТРЦ "Каширская Плаза", расположенного на юге столицы.