Французскому городу угрожает наводнение

Французскому городу Ля-Реоль вновь угрожает наводнение. Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, ожидается, что к утру четверга уровень воды в реке Гаронне достигнет 8 м 70 см. Вода прибывает со скоростью 3 см в час. В регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

По данным местной мэрии, паводок уже затронул около 140 семей, до домов которых дошла вода.

Во время наводнения в феврале прошлого года вода в реке достигла уровня 9 м 80 см и уничтожила плотины, которые до сих пор не отремонтированы полностью.