Момент выхода украинских военных с Азовстали
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На заводе "Азовсталь" в украинском Мариуполе продолжается гуманитарная операция.

Как передает Day.Az, на опубликованных в Телеграм кадрах видно как несколько военных с тяжелоранеными солдатами на носилках покидают территорию завода "Азовсталь".

Представляем вашему вниманию данное видео: