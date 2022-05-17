https://news.day.az/world/1462565.html Момент выхода украинских военных с Азовстали - ВИДЕО
Момент выхода украинских военных с Азовстали - ВИДЕО
На заводе "Азовсталь" в украинском Мариуполе продолжается гуманитарная операция.
Как передает Day.Az, на опубликованных в Телеграм кадрах видно как несколько военных с тяжелоранеными солдатами на носилках покидают территорию завода "Азовсталь".
Представляем вашему вниманию данное видео:
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