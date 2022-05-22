Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 527 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 527 216 096, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 288 800 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США (число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения - 83 263 020 и 1 002 146), Индия (43 136 371 и 524 413), Бразилия (30 780 028 и 665 657), Франция (29 564 005 и 148 820), Германия (26 044 283 и 138 325) и Великобритания (24 366 063 и 190 847).

Также населению мира ввели 11 440 935 505 доз вакцин против COVID-19.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 808.2. В США на 1 млн жителей скончались 3 075 человек, Индии - 373, Бразилии - 3 090, Франции - 2 255, Германии - 1 646, Великобритании - 2 596.