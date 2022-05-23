Борис Джонсон нарушил карантин

Появились снимки, на которых запечатлено, как Борис Джонсон, нарушая карантин в период пандемии, поднимает бокал с напитком.

Как передает Day.Az, фотографии были опубликованы каналом ITV News. На снимках видно, как Борис Джонсон, держа в руках бокал с напитком, веселится на вечеринке, в котором принимают участие не менее 6 человек.

По сообщению, вечеринка была организована 13 ноября 2020 года, в разгар локдауна в Британии в связи с пандемией коронавируса.

Отметим, что Борис Джонсон ранее в своих заявлениях отрицал участие в каких-либо вечеринках, утверждая, что собрания носили исключительно деловой характер.