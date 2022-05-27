Пьяный 14-летний зацепер упал с крыши электрички

В Подмосковье зацепер серьезно пострадал, катаясь на крыше электрички. Родителям он рассказал, что упал при выходе из вагона. Но друзья мальчика утверждают, что он ехал снаружи состава и был сильно пьян. С комфортом, закинув ногу на ногу, хулиган-зацепер едет до ближайшей остановки. Каждая секунда такого путешествия смертельно опасна, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Страшно представить, но зацеперы запрыгивают вот на маленькие подножки и начинают свое путешествие. Если повезет, могут отделаться травмами, как этот подросток. Школьник в погоне за острыми ощущениями на станции "Подлипки-Дачные" в Подмосковье упал с электрички. Его увезли в больницу с переломами ребер, ушибами тела и ссадинами на голове. Школьник не просто так потерял равновесие, говорят его друзья. Подросток был пьян.

"На электричке катались, они пили. Он очень сильно выпил, много. На зацепе, по-моему, со стороны Мытищ сел, не удержался и упал. Я не помню, честно. По-моему, водку пили", - говорит друг пострадавшего школьника.

Сегодня 14-летний школьник с забинтованной головой уже гуляет с друзьями. Именно они и научили его в таком юном возрасте выпивать, рассказывает нам его мать.

"Мы второй год боремся. Мы его уже даже в Одинцово отправляли. Никто ничего не лечит и не делает. Он обратно приходит в эту компанию. Спрашиваю, ты зачем выпил? Говорит, что на спор", - рассказывает мать школьника.

Сам подросток путается в показаниях. Сначала говорит, что споткнулся и упал когда выходил из вагона. Через несколько минут не отрицает версию, что цеплялся за поезд.

"Упал, головой ударился. Написали, что я зацепер. Может, я сзади слазил по ручкам по электричке, либо я со станции упал. Я не знаю, головой ударился", - рассказал мальчик.

На станции, где все произошло, это уже далеко не первый случай. Поезда с пассажирами, которые забыли зайти в вагон, сотрудники наблюдают регулярно. Ежегодно счет жертв "запецинга" идет на сотни. Любителей пощекотать себе нервы гибнут под колесами поездов и сгорают заживо от ударов током. Однако, несмотря на пугающие цифры, подростки - среди зацеперов из большинство - продолжают рисковать.

Молодой человек представился Андреем, хотя и не скрывал что имя не настоящее, он "зацепер" со стажем. Объездил Москву и Подмосковье, все это не ради лайков, а в погоне за адреналином и красивым видом.

"Оттуда же с крыши виды совсем другие. Город совсем по-другому смотрится", - сказал Андрей.

Идти каждый раз на риск он устал. Поэтому больше года использует традиционный способ передвижения. Уверен, что такое развлечение рано или поздно все равно доведет до беды.

Психологи считают, что в случае с подростками такое поведение объяснить просто. Это способ самовыражения. Про риск подростки не думают. Главное, чтобы сверстники оценили поступок.

"Каждым подростком движет определенное желание самоутвердиться и быть лидером. Доказать свою значимость. У взрослых людей полно других возможностей. Дети, как правило, часто самоутверждаются с помощью драк и таких поступков, которые могут привлечь к себе особое внимание", - считает психолог Сергей Ланг.

Эксперты уверены, что школьники, которые занимаются спортом или имеют хобби, не полезут на поезд, чтобы на них обратили внимание. Для самовыражения у них есть другие способы. Сегодня зацепннгом занимаются в основная молодежь из неблагополучных семей или школьники попавшие в плохую компанию. Так подросток, который упал с электрички в Подмосковье заработал не только внимание друзей и прессы, но и врачей. Они будут наблюдать за ним ближайшие несколько недель, пока не заживут травмы. К слову, во время очередного осмотра доктора еще раз отметили, что мальчику очень повезло.