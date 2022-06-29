Столтенберг сказал, когда Финляндию и Швецию официально пригласят в НАТО

Страны НАТО на саммите в Мадриде официально пригласят Финляндию и Швецию войти в состав альянса, однако сам процесс вступления займет больше времени. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Мадриде, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Завтра лидеры альянса примут решение о приглашении Финляндии и Швеции, чтобы они стали его членами. После этого саммита они станут приглашенными [странами], затем начнется ратификационный процесс во всех столицах, но я абсолютно уверен в трехстороннем меморандуме о понимании, который подписали сегодня", - сказал он.

Делегации Турции, Швеции и Финляндии после встречи в Мадриде подписали соглашение, учитывающее требования Турции в сфере безопасности, и теперь Анкара готова поддержать вступление этих стран в альянс, заявил Столтенберг.

"Я рад объявить, что теперь у нас есть соглашение, которое открывает путь для Швеции и Финляндии к присоединению к НАТО. Они подписали меморандум, который затрагивает вызывающие обеспокоенность Турции вопросы, включая контроль за торговлей оружием и борьбу с терроризмом, - сказал Столтенберг. - В свете достигнутого прогресса Турция готова поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО".

Финляндия и Швеция готовы работать с Турцией по вопросам экстрадиции обвиняемых в терроризме лиц, заявил Столтенберг.

"Финляндия и Швеция, конечно, готовы работать с Турцией над <...> экстрадицией подозреваемых в терроризме личностей, но одновременно с этим процессы экстрадиции будут происходить в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче, в соответствии с верховенством права, правовой системой в этих странах", - сказал генсек НАТО.