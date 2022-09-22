В Чили отменят большинство ковид-ограничений

Власти Чили решили отменить большую часть сохраняющихся ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, с 1 октября. Об этом в среду сообщило министерство здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Начиная с 1 октября, в Чили перестанут требовать сертификат, подтверждающий получение всех необходимых доз вакцины от коронавируса. Кроме того, будут сняты все ограничения на допустимое количество посетителей в ресторанах, магазинах и других заведениях. Ношение масок останется обязательным только в медицинских учреждениях.

"Мы наблюдаем снижение уровня заболеваемости, снижение доли положительных тестов, исторический минимум занятости мест в отделениях интенсивной терапии, большой охват прививочной кампании", - приводит Минздрав слова главы ведомства Химены Агилеры.

В то же время власти Чили сохранили требования для въезжающих в страну иностранцев, которые должны предоставить сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 48 часов до вылета.

С начала пандемии в Чили было выявлено 4,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 60,9 тыс. заболевших. В стране были полностью привиты около 90% жителей.