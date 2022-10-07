Арестован экс-агент ФБР, работавший на армянскую мафию

Бывший агент ФБР Бабак Бруманд признан виновным в получении взятки у адвоката, связанного с армянской мафией в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на издание Lamag, против ветерана ФБР с 20-летним стажем зачитаны обвинительные приговоры по четырем из шести выдвинутых прокуратурой пунктов обвинения, в коррупции и взяточничестве.

Присяжные установили факт нарушения закона при исполнении Брумандом должностных обязанностей в качестве агента в отделе национальной безопасности.

Бруманд был завербован профессиональным мошенником, связанному с армянской мафией, Эдгаром Саргсяном, который представлялся "адвокатом". Саргсян продолжительное время ежемесячно выплачивал Бруманду $10 000 долларов, устраивал щедрые вечеринки, делал ценные подарки, в том числе, дорогой мотоцикл Ducati.

В обмен Бруманд предоставлял Саргсяну сверхсекретную информацию с базы данных ФБР, на членов армянской мафии в Лос-Анджелесе.

Отмечается, что показания против Бруманда и некоторых его сослуживцев на суде дал в том числе Эдгар Саргсян, который известен, в том числе, связями с некоторыми американскими политиками.

Выяснилось также, что Саргсян лгал, когда представлялся адвокатом.

Теперь Бруманду грозит установленное законом максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы в федеральной тюрьме за взяточничество, 10 лет - за незаконные денежные операции и 5 лет заключения - по обвинению в сговоре.

Судья окружного суда Гэри Клаузер распорядился заключить Бруманда под стражу до слушания по делу о вынесении приговора, назначенного на 30 января 2021 года.

Обвинительные приговоры по уголовному делу стали победой группы обвинения и должны стать сигналом, сказала помощник прокурора США Рут Пинкель: "Если вы коррумпированы, мы вас найдем".