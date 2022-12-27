В Иране обезврежены 4 банды, занимавшиеся контрабандой оружия

В иранской провинции Систан и Белуджистан обезврежены четыре банды, занимавшиеся контрабандой оружия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространило управление полиции провинции.

Сообщается, что у этих банд изъято около 100 автоматов "Кольт" и "Калашников" и значительное количество патронов.

После допроса членов банды выяснилось, что это оружие было завезено в Иран с целью создания напряженности внутри страны.