Пешехода подбросило в воздух: жуткое ДТП в России

Жуткая авария произошла утром 4 февраля в Омске. Автомобиль на большой скорости сбил стоявшую на обочине женщину. Удар был такой силы, что женщину подбросило вверх на несколько метров. Жуткая авария попала на видео, появившееся в Сети, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах видно, как Иж2717 едет по своей полосе, но в какой-то момент его подрезает Nissan. После этого Иж2717 улетел в сторону и сбил женщину, которая стояла на обочине дороги. От мощного удара женщину подбросило в воздух, после чего она упала в нескольких метрах.

По словам очевидцев, водитель Nissan скрылся с места после аварии. Не сообщается, выжила ли сбитая женщина. Обстоятельства ДТП выясняются. Известно, что авария произошла около 10 часов утра в субботу на пересечении улиц Герцена и 24-й-Северной.