Взрыв на шоколадной фабрике в США

В результате мощного взрыва на шоколадной фабрике в США погибли два человека. Еще девять считаются пропавшими без вести. Об этом со ссылкой на местных чиновников сообщает агентство Fox29.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел на фабрике в городе Рединге штата Пенсильвания. Около пяти часов вечера 24 марта в здании начался пожар, после чего прогремел взрыв.

Как уточнили власти Рединга, в результате взрыва были полностью уничтожены два здания на территории фабрики, еще одно разрушено частично. Следователи работают над тем, чтобы определить причины произошедшего.