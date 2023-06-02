В Армении больше не будет никакой свободы слова

- вот вам и демократия

Аппарат премьер-министра Армении и ГНКО "Центр общественных связей и информации" разрабатывают стратегию борьбы с фейковыми новостями.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом в Национальном Собрании на совместном заседании постоянных парламентских комиссий во время обсуждения отчета об исполнении государственного бюджета на 2022 год заявил 2 июня руководитель аппарата главы кабмина Араик Арутюнян.

По словам главы аппарата, оппоненты действующей власти борются или пытаются бороться против нее в основном при помощи фейков и фейковых новостей.

"Поэтому мы пытаемся создать серьезные и хорошие механизмы. Эти фейк-ньюс создавали довольно серьезные проблемы для государственного аппарата. Ведомства были вынуждены часть дня или весь день тратить на те или иные опровержения", - пояснил Арутюнян.

Вспоминается недавний отчет Freedom House, в котором воспевались достижения Армении в области демократии. Очень любопытно как отреагируют правозащитники на такой запрет, который даст возможность властям искоренить любые признаки инакомыслия, благодаря возможности называть неугодную позицию "фейком". Весьма вероятно, что технически несовершенный отчет Freedom House не станет заострять внимания на этом, чтобы не портить позиции Армении.

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