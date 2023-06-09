Нетаньяху предупредил Иран

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху предупредил, что власти страны готовы воспользоваться военными рычагами в целях сдерживания развития иранской ядерной программы. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает канал Sky News.

"Я не думаю, что дипломатия сама по себе сработает. Полагаю, что дипломатия может работать только в сочетании с реальной военной угрозой или готовностью обратиться к военному варианту...", - пояснил израильский премьер.

По его словам, обсуждаться силовое разрешение может только, если попытки сдержать ядерную программу Ирана ни к чему не приведут.

"Мы не собираемся сидеть сложа руки, ничего не делать...", - заверил Нетаньяху.

Помимо того, премьер Израиля уверен, что можно ожидать в ближайшее время нормализации отношений с Саудовской Аравией.

"Мы уже сделали исторический шаг, подписав четыре мирных договора в рамках "Авраамовых соглашений"...", - пояснил он.