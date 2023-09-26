В Северной Корее усиливают карантинные меры

Власти Северной Кореи усиливают карантинные меры в стране для профилактики респираторных заболеваний в связи с наступлением осени, когда наблюдается большая разница дневных и ночных температур. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Других подробностей агентство не приводит. При этом не сообщается об отмене ограничений на въезд в Северную Корею для иностранцев с 25 сентября.

По данным Центрального телевидения Китая, для въезда в Северную Корею нужно пройти двухнедельный карантин. Границы страны были закрыты на протяжении трех лет и восьми месяцев в связи с пандемией коронавируса. В сообщении Центрального телевидения Китая источник информации не приводился.