Нидерланды направят Украине дополнительную военную помощь
Нидерланды в ближайшее время направят Украине бронеавтомобили, оснащенные боевыми модулями с дистанционным управлением.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Минобороны королевства.
Как отметили в ведомстве, Нидерланды удовлетворили просьбу президента Владимира Зеленского в рамках Консультативной группы по обороне Украины ("формат Рамштайн"). Бронемашины, оснащенные боевыми модулями с дистанционным управлением, позволяют экипажу управлять оружием изнутри и могут оказывать огневую поддержку на поле боя, отметили в министерстве.
"Эта бронетехника очень важна для Украины, - сказала и. о. министра обороны королевства Кайса Оллонгрен. - Она маневренна, может быстро перемещать войска и использоваться в разведывательных, наступательных и оборонительных целях. Дистанционно управляемое вооружение обеспечивает стрелку дополнительную безопасность".
Точные сроки поставки и количество машин не уточняются.
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