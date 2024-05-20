Нидерланды направят Украине дополнительную военную помощь

Нидерланды в ближайшее время направят Украине бронеавтомобили, оснащенные боевыми модулями с дистанционным управлением.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Минобороны королевства.

Как отметили в ведомстве, Нидерланды удовлетворили просьбу президента Владимира Зеленского в рамках Консультативной группы по обороне Украины ("формат Рамштайн"). Бронемашины, оснащенные боевыми модулями с дистанционным управлением, позволяют экипажу управлять оружием изнутри и могут оказывать огневую поддержку на поле боя, отметили в министерстве.

"Эта бронетехника очень важна для Украины, - сказала и. о. министра обороны королевства Кайса Оллонгрен. - Она маневренна, может быстро перемещать войска и использоваться в разведывательных, наступательных и оборонительных целях. Дистанционно управляемое вооружение обеспечивает стрелку дополнительную безопасность".

Точные сроки поставки и количество машин не уточняются.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!