В Иране увеличат добычу нефти
На втором заседании экономического совета текущего иранского календарного года (заканчивается 20 марта 2025 года), прошедшего под председательством исполняющего обязанности президента Ирана Мохаммада Мохбера, было одобрено увеличение добычи нефти в стране, передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.
Сообщается, что на заседании, где присутствовали глава администрации президента, министры нефти, внутренних дел, экономики, труда и социального обеспечения, сельскохозяйственного джихада, энергетики, промышленности, рудников и торговли, был одобрен проект увеличения добычи нефти Национальной иранской нефтяной компанией, а также план по сокращению потребления нефтепродуктов.
Согласно этому проекту, добыча нефти в стране увеличится с 3,6 миллионов до 4 миллионов баррелей в сутки.
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