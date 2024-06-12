Армянский антисемитизм набирает обороты - ПОДРОБНОСТИ
В Ереване неизвестный напал на синагогу. Об этом сообщили представители еврейской общины Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на фотографиях, опубликованных в телеграм-каналах, видно разбитое камнем окно и осколки стёкол.
Возбуждено уголовное дело по факту нападения на религиозный общинный центр с нанесением умышленного ущерба.
Сегодняшнее нападение на единственную синагогу в армянской столице четвёртое с октября прошлого года.
В израильских СМИ выражают обеспокоенность отсутствием реакции властей. В публикациях напоминают о случаях угроз раввинам и израильтянам в соцсетях. Злоумышленники, пытавшиеся поджечь здание, не найдены до сих пор. Армянские власти заявляли, что речь идет о туристе - гражданине России, но никаких данных по этому поводу не публиковали.
Сегодняшнее нападение на единственную синагогу в армянской столице четвёртое с октября прошлого года.
В израильских СМИ выражают обеспокоенность отсутствием реакции властей. В публикациях напоминают о случаях угроз раввинам и израильтянам в соцсетях, которые стали систематическим явлением. Злоумышленники, пытавшиеся поджечь здание, не найдены до сих пор.
А заявления армянского МИД, которые должны были внести ясность в факты антисемитизма, более напоминают попытки оправдать эти опасные явления.
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