Важно восстановить прежний объем поставок американских вооружений в Израиль

Вопрос восстановления прежнего объема поставок американских вооружений в Израиль после его сокращения четыре месяца назад необходимо "решить в ближайшем будущем".

Как сообщает Day.Az, с таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании правительства.

"Около четырех месяцев назад произошло сокращение поставок вооружений, поступающих из США в Израиль. Мы просили наших американских друзей ускорить поставки, делали это снова и снова, на самом высоком уровне, на всех уровнях, получали различные объяснения, но не добились одного: в целом ситуация не изменилась. Надеюсь и верю, что этот вопрос будет решен в ближайшем будущем", - сказал Нетаньяху, высказывания которого на заседании распространила канцелярия премьера.

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