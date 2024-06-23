Трамп определился с кандидатом на пост вице-президента
Бывший резидент США определился, кто будет кандидатом на пост вице-президента в администрации Дональда Трампа, сообщают американские СМИ, передает Day.Az.
Согласно информации, соответствующее заявление Трамп сделал перед митингом своих сторонников в Пенсильвании. Политик сообщил, что этот человек примет участие в телевизионных дебатах с действующим американским президентом Джо Байденом 27 июня, однако пока никто не знает о выборе республиканца.
Отмечается, что основными кандидатами на пост вице-президента Трампа являются губернатор Северной Дакоты Дуглас Бергум, сенатор от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс и сенатор от Флориды Марко Рубио.
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