КНР выступила против искажения США сотрудничества с РФ в Арктике

Китайские власти выступают против искаженного толкования китайско-российского сотрудничества в Арктике.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Искаженное толкование арктической стратегии Китая американской стороной, критика со стороны США нормальной деятельности КНР в Арктике, которая осуществляется в соответствии с международным правом, противоречат интересам мира, стабильности и сотрудничества в Арктическом регионе. Китайская сторона выступает решительно против этого", - сообщила она на брифинге, отвечая на вопрос западного журналиста, попросившего прокомментировать доклад Пентагона, в котором сотрудничество Китая и России в Арктике фигурирует в качестве фактора, требующего "нового стратегического подхода США".

По словам официального представителя, Пекин последовательно укрепляет сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами в Арктическом регионе, "обязуется поддерживать там мир и стабильность, содействовать его устойчивому развитию". Мао Нин уточнила, что в ходе взаимодействия КНР намерена придерживаться принципов взаимного уважения и беспроигрышного сотрудничества.

Как говорится в обновленной стратегии по Арктике Министерства обороны США, этот регион в контексте геополитических и климатических изменений становится для Соединенных Штатов зоной стратегического противостояния. В документе упоминаются крупные геополитические изменения, которые "создают необходимость выработки нового подхода к Арктике". В частности, Пентагон упомянул украинский кризис, присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, "укрепление сотрудничества между КНР и Россией".

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