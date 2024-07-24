В Румынии назвали отношения с ЕС, НАТО и США приоритетами внешней политики

Президент Румынии Клаус Йоханнис, выступая на встрече с главами румынских дипломатических миссий за рубежом, перечислил основные направления внешней политики страны, среди которых было укрепление сотрудничества с ЕС, НАТО и США. Выступление главы государства транслировалось на сайте президентской администрации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам румынского президента, главные направляющие линии внешней политики страны - "укрепление роли и влияния [Румынии] в Евросоюзе и НАТО, углубление стратегического партнерства с США, а также диверсификация двустороннего диалога с партнерами на всех континентах как часть усилий по защите демократических ценностей, мультилатерализма и международной системы, основанной на правилах".

Йоханнис утверждал, что за последние 10 лет Румынии удалось добиться важных дипломатических успехов. "Румыния повысила эффективность [взаимодействия] с партнерами, с которыми разделяет одни и те же ценности, взгляды и цели на международном уровне, сократила и даже устранила зависимость от акторов, которые имеют противоположные подходы", - сказал он.

Совещание глав дипломатических миссий за рубежом проводится МИД Румынии ежегодно.

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