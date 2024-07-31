Польша разместит американские и корейские танки у границы с Беларусью

Польше формируется новая пехотная дивизия, одну из механизированных бригад разместят близ границы с Беларусью, сообщил через пресс-службу министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"В стадии создания находится 1-я пехотная дивизия Легионов. Принято решение, что одна из бригад дивизии будет размещена в Белостоке (город в 60 км от белорусской границы)", - сказал он и уточнил, что "это будет механизированная бригада".

"Мы хотим собрать здесь самое современное оборудование, - отметил министр. - Это хорошие новости для всей восточной части Польши. Для восточного фланга НАТО".

Формирование 1-й пехотной дивизии Легионов было начато в сентябре 2022 года. Как сообщали в Минобороны Польши, в конечном итоге дивизия будет состоять из 12 воинских частей, в том числе четырех общевойсковых бригад, артиллерийской бригады, четырех полков различных родов войск и трех специальных батальонов, расположенных в гарнизонах четырех воеводств. Ее численность превысит 30 тыс. солдат, она будет оснащена танками К2 Black Panther, Abrams и К9 Thunder, гаубицами Krab, а также беспилотными комплексами Gladius.

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