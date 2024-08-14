Иран может ударить по штабу разведки "Моссад"

Иран может атаковать штаб израильской разведывательной службы "Моссад" в Тель-Авиве в ответ на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и ликвидацию в Бейруте одного из командиров ливанского шиитского движения "Хезболлах" Фуада Шокра.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с такой оценкой выступил иранский телеканал Press TV.

По его утверждению, атака главным образом может быть направлена на тель-авивский правительственный квартал Кирия, где расположен лагерь Рабин - база израильского Генштаба, названная в честь убитого в 1995 году премьер-министра еврейского государства Ицхака Рабина.

Другими потенциальными целями иранского удара телеканал называет авиабазы ВВС Израиля Пальмахим, Тель-Ноф и Сдот-Миха, а также штаб подразделения 8200, которое отвечает за радиоэлектронную разведку.

В то же время Press TV подчеркивает, что не имеет сведений о времени и способе возмездия, но предполагает, что удар будет наноситься баллистическими ракетами с проникающей боевой частью фугасного действия с целью разрушения секретных подземных коммуникаций и бункеров.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!