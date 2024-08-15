Южная Корея хочет создать общий орган управления с КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель предложил создать общий консультативный орган с КНДР по вопросам экономики, который может позволить начать диалог между двумя государствами и снизить напряженность.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters.

Однако глава государства подчеркнул, что для этого необходимо урегулировать вопросы с северокорейской ядерной программой.

Он также напомнил, что недавно Сеул предлагал гуманитарную помощь Пхеньяну из-за паводков, однако она была отклонена.

"Мы начнем политическое и экономическое сотрудничество, как только Северная Корея сделает хотя бы один шаг к денуклеаризации (...) Диалог и сотрудничество могут привести к существенному прогрессу в межкорейских отношениях"", - рассказал политик.

Отметим, что недавно КНДР запустила сотни шаров с мусором в сторону Южной Кореи.

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